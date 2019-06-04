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شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر فى "أبو جبل" قدمت الشر وجحود الأبناء للآباء "زى ما قال الكتاب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الفنان نجلاء بدر في مسلسل "أبو جبل" من خلال تجسيدها لشخصية رحاب وجيه أبو اليزيد أو "روبى" في تقديم جحود الفتاة تجاه والدها، كما ينبغى أن يكون وأظهرت من خلال أدائها كمية شر وغل وحقد وأنانية لا مثيل لها ولكنها في الواقع موجودة بكل تأكيد .
نجلاء بدر قدمت نموذج الشريرة ببراعة
في المشاهد الأخيرة من المسلسل في حلقاته أمس واليوم شاهدنا تلك الشخصية الجاحدة "رحاب" تضع لوالدها "حبوب الهلوسة" حتى تثبت عليه عدم الأهلية فتحجر عليه وتحصل على أمواله، في حين أنها الوريث الوحيد له بعد وفاة شقيقها والذى أيضا لم تترحم عليه، ولم تتأثر بوفاته ولكنها لديها حالة من الاستعجال خوفا من ضياع ثروة والدها بعد توبته وكان مشهد المواجهة بينها وبين محمود البزاوي مباراة فى التمثيل، خاصة أنها من خلال الحوار بررت لوالدها كيف وصلت لهذه الحالة من الأنانية والحقد والجحود .
نجلاء بدر في شخصية رحاب وجيه ابو اليزيد في مسلسل ابو جبل
نجلاء بدر قدمت في المسلسل افضل ما لديها من أداء في تلك الشخصية المركبة ووصلت لمرحلة نضج فني كبيرة ومنطقة في التمثيل لم تقدمها من قبل وانضمت لقائمة أشرار نجوم الشر برغم ملامحها الجميلة والبريئة والتي كانت دائما تدفع المخرجين لتقديمها في أدوار رومانسية بعيدة عن الشر الذي له نجومه سواء في السينما او الدراما فأهلا بنجلاء بدر في مدرسة الأشرار في الفن المصرى.
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