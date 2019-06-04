شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد ما الذى كانت تنتظره نيللى كريم فى شهر رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "وأنا صغيرة كنت بستنى رمضان عشان هتفرج على أكتر حاجة بحبها"، بهذه الجملة خاطبت النجمة نيللى كريم جمهورها ومحبيها، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو قالت فيه هذه الكلمات، وعلقت نيللي خلال الفيديو أنها كانت تنتظر شهر رمضان الكريم من أجل مشاهدة فوازير نيللي وشريهان .. فشهر رمضان بالنسبة لى شهر ساحر".

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يذكر أن نيللي كريم غابت عن الدراما هذا العام كما أنها تشارك حاليا كضيفة شرف في فيلم "كازبلانكا"، الذى يقوم ببطولته النجوم أمير كرارة وإياد نصار وعمرو عبد الجليل وآخرون، من تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور بمشاركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.