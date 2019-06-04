شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مسرحيات من نصيب الأطفال والشباب فى موسم العيد المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للأطفال نصيب في موسم العيد المسرحي حيث سيكون ضمن خريطة المسرح ثلاثة مسرحيات متوفرة للأسرة المصرية حتى تصطحب اولادها لمشاهدة المسرح في العيد . على خشبة المسرح القومى للطفل تعرض مسرحية «زهرة اللوتس» تأليف طارق مرسى، وإخراج محمد حجاج، وسيتم عرضه على خشبة مسرح ميامى بشارع طلعت حرب فى السابعة والنصف مساء ثانى أيام العيد. Advertisements وتقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس، عرض «محطة مصر» تأليف محمد زناتى، إخراج رضا حسنين، فى حفلتين يوميًا فى السادسة والثامنة والنصف مساءً، بالإضافة إلى عرض «بيت الأشباح» والذى يتم افتتاحه على مسرح الشباب، وهو من تأليف وإخراج محمود جمال الحدينى، وهو نتاج مشروع «ابدأ حلمك» ومن بطولة خريجى الدفعة الأولى للمشروع، وسيتم عرضه على المسرح العائم الصغير فى السابعة مساءً.

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