شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أحيت بوسى شلبى ذكرى ميلاد الساحر محمود عبد العزيز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تفوت الاعلامية بوسى شلبى أى فرصة لتستعيد ذكرياتها مع زوجها الراحل محمود عبد العزيز، والذى تحل اليوم ذكرى عيد ميلاده، وقد أحيا ذكراه أيضا نجله محمد محمود عبد العزيز.

بوسى شلبى نشرت اليوم من خلال ستورى "انستجرام"، صورة من أمام قبر النجم الراحل محمود عبد العزيز ، وعلقت على الصورة قائلة "الفاتحة فى ذكرى ميلاده"



بوسى شلبى ومحمود عبد العزيز

كما نشرت أمس صورة تجمعهما وعلقت عليها "4 يونيه كان يوم عيد ميلادك كنت انتظر هذا اليوم لنحتفل اتمنى من الله أن تكون فى مكان أحسن وأسعد دعواتكم فى يوم عيده بالرحمة لتكون هدية له يسعد بها ربنا يرحمك ويصبرنا يا أغلى الناس".

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قبر الراحل محمود عبد العزيز

وكان محمد محمود عبد العزيز قد احتفل بذكرى ميلاد والده عبر حسابه على السوشيال ميديا، حيث نشر محمد محمود عبد العزيز صورة تجمعه مع والده، وعلق عليها "النهاردة إن شاء الله4 يونيو 2019 عيد ميلاد حضرتك وبكره إن شاء الله عيد الفطر المبارك، كل سنه و حضرتك طيب و بخير و سعيد فى مكانك و أتمنى تكون الهدايا بتاعتى بتوصل لحضرتك و مخلياك سعيد و راضى عنى، كل سنه وحضرتك ضهرى وسندى وأمانى يا أبويا وأخويا وإبنى وصاحبى، وبرضه المسافه اللى مابينا عمرها ما هاتمنعنى إنى اكون أول واحد يقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب وإنى أجتمع مع حضرتك فى صوره جديدة، الى أن نلتقى إن شاء الله (لا إله الا الله سيدنا محمد رسول الله).