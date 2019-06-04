شكرا لقرائتكم خبر عن كلبش 3 الحلقة 29.. القبض على هشام سليم وزرع متفجرات داخل منزل أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناة on e، أحداثا متتابعة، حيث علم سليم الأنصارى أن اللواء جلال خطاب مصاب بـ"ورم فى المخ" بعدما وجده مغشياً عليه فى الأرض داخل منزله، وبعد استفاقة خطاب من تعبه، تحدث خطاب عن مرضه مع الأنصارى، وأكد له أنه اعطاه مفتاح منزله عندما شعر أنه يمر بظروف صعبة للغاية، من أجل أن ينقذه مباشرة .

وطلب "خطاب"، من الأنصارى أن يكشف له عن خطته من أجل "سارة هاورن" – سوزان نجم الدين، حيث أكد الأنصارى أنه يخطط للقبض على سارة وأكرم صفوان فى آن واحد، وذلك بعد الاستماع لمخططاتهم خلال المقابلة القادمة، عندما تعود سارة إلى القاهرة وتجلس مع صفوان فى منزله حسب اتفاقهم.

وخلال حديث "خطاب والأنصارى"، مكالمة هاتفية من الجهاز إلى خطاب، مفادها أن الشاب الذى تم القبض عليه فى المطعم، اعترف أن صدام هو من كلفه بوضع السم للشباب الأفارقة عن طريق أكرم صفوان.

وعلى جانب آخر، حاولت المذيعة شهيرة – هيدى كرم، الإيقاع بهيثم – عصام السقا، من خلال معلومات جديدة، فضلا عن زرع فكرة الظهور للناس فى العلن من أجل كشف مخططاتهم.

كما عبر سليم الأنصارى عن تخوفه من القبض على سارة هارون، بسبب "الحصانة" ، ولكن اللواء جلال خطاب أكد له أن القبض عليها فى حالة "التلبس" سيرفع الحصانة مباشرة وستكون عملية القبض عليها سهلة للغاية .

وكلف اللواء ناصر سلامة – نبيل نور الدين، سليم الأنصارى بتنفيذ عملية القبض على أكرم صفوان وسارة هارون فى منزلهم، كما اكتشف أكرم صفوان أن سليم الأنصارى هو من قام بسرقة "الحقن" ، عندما ابلغه أحد الأشخاص مكلف بمراقبة منزل سليم الأنصارى أن "مالك" ابن الأنصارى يلعب ويركض على رجله ، وليس طريح الفراش مثلما ابلغ الأنصارى أكرم صفوان .





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وخلال مقابلة أكرم صفوان مع سارة هارون، اعترفت الأخيرة أن المعلومات التى آرسلها صفوان عن "إمدادات الغاز" معلومات مغلوطة للغاية، وتسبب فى حرج كبير وأزمات، وجعلت منصبة يهتز أمام مسؤلين "لندن"، حيث كلفته سارة بمهمة جديدة تمحى أخطاء عملية الغاز الخاطئة،إذ أن العملية الجديدة ايضا تخص قضية "الغاز والبترول" فى المنطقة العربية.

وخلال حديث سارة وأكرم، دخل الأنصارى ورجاله للقبض عليهم، فضلا عن القبض على هيثم رجل السوشيال ميديا وصدام قناص أكرم صفوان.

وخلال تحقيق سليم الأنصارى مع أكرم صفوان بالمعلومات وتورطه فى قضايا ضد مصر، دخل الثنائى فى مشادة ، حيث كشف أكرم صفوان أن منزل الأنصارى وعائلته فى خطر شديد، حيث أرسل رجل ومعه متفجرات إلى منزل الأنصارى، وكلفه بتفجير عائلته، فى صراع أخير بين الأنصارى وصفوان ، لينتظر جمهور كلبش3 الحلقة الأخيرة فى إثارة وتشويق.

يذكر أن مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.