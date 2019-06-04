شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسين الجسمى يحتفل بعيد الفطر مع جمهوره بأغنية "عيدك بلمبارك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم الإماراتى حسين الجسمي على قناته الخاصه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أحدث أغانيه بعنوان "عيدك بلمبارك يا محبوب"، من كلمات مانع بن سعيد العتيبة، ورؤية وألحان حسين الجسمي، وتوزيع زيد عادل، ايقاعات: سمير القطان، مزمار: علي مدبوح، مكس وماستر: م جاسم محمد، وذلك احتفاء بقدوم عيد الفطر المبارك غدا الأربعاء.
يشار إلى أن حسين الجسمى قدم آخر أعماله الغنائية أغنية " مانسيتك"كلمات وألحان: إسماعيل الفروه جي ، توزيع : زيد عادل ، رؤية وغناء : حسين الجسمي ، من روائع الفنان عادل عكله، مكساج وماستر: م.جاسم محمد.
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