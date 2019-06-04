شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسين الجسمى يحتفل بعيد الفطر مع جمهوره بأغنية "عيدك بلمبارك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم الإماراتى حسين الجسمي على قناته الخاصه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أحدث أغانيه بعنوان "عيدك بلمبارك يا محبوب‏"، من كلمات مانع بن سعيد العتيبة، ورؤية وألحان حسين الجسمي، و‏توزيع زيد عادل، ايقاعات: سمير القطان، مزمار: علي مدبوح، مكس وماستر: م جاسم محمد، وذلك احتفاء بقدوم عيد الفطر المبارك غدا الأربعاء.

يشار إلى أن حسين الجسمى قدم آخر أعماله الغنائية أغنية " مانسيتك"كلمات وألحان: إسماعيل الفروه جي ، توزيع : زيد عادل ، رؤية وغناء : حسين الجسمي ، من روائع الفنان عادل عكله، مكساج وماستر: م.جاسم محمد.