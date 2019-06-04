محمد لطفي: "حملة فرعون" لا يشبه "شمس الزناتي".. وفقدت 8 كيلو من وزني بسببه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الفنان محمد لطفي، أنه فقد 8 كيلوجرامات من وزنه، بسبب استعداده لمشاهد الأكشن في فيلمه الجديد "حملة فرعون".
وأكد "لطفي" في تصريح خاص لمصراوي أن الجمهور سيشاهد فيلما مختلفا. "والحدوتة" في حد ذاتها شائقة، ولا تشبه أفلام الأكشن، كما أن العمل لا يشبه فيلم "شمس الزناتي" كما يردد البعض.
وأضاف: "المنتج محمد السبكي ما بخلش على الفيلم، "وجاب نجوم العالم ونجوم هوليوود عشان يمثلوا معانا".
وأشار إلى إن هناك العديد من المشاهد الصعبة التي قام بها في الفيلم، كما أن المجهود المبذول من كل فريق العمل ملحوظ بشكل كبير على الشكل العام للفيلم.
فيلم "حلمة فرعون" بطولة عمرو سعد، ومحمد لطفي، وروبي، وأحمد التهامي، بالإضافة للنجمين العالميين مايك تايسون، هافثور يوليوس المعروف بـ"الجبل"، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.
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