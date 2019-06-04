محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قالت الفنانة مها أبو عوف إن الحالة الصحية لشقيقها الفنان عزت أبو عوف لم تستقر بعد.
وأكدت، في تصريح خاص لمصراوي، أن شقيقها حتى الآن لم يغادر غرفة العناية المركزة، بأحد مستشفيات المهندسين، منذ دخوله.
وطالبت "مها" جمهور شقيقها بالدعاء له هذه الأيام، بعد تدهور حالته الصحية.
كان الفنان عزت أبو عوف قد تعرض لأزمة صحية استدعت نقله لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، ورفض أهله الكشف عن طبيعة مرضه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تدهور حالته الصحية.. مها أبو عوف تطلب الدعاء لشقيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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