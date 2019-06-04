محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
بعد انتهاء برنامجها الحواري "عايشة شو"، الذي قدمته على مدار أيام شهر رمضان الكريم، احتفلت المذيعة عايشة عثمان بمولودها إيلان، والذي أنجبته منذ عدة أيام في الولايات المتحدة الأمريكية.
ونشرت عايشة- على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"- صورة لها مع إيلان بجوار زوجها، وهنأها جمهورها، وحرصوا على مشاركتها فرحتها بالطفل.
جدير بالذكر أن عائشة صوّرت حلقات برنامجها فترة حملها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتهائها من "عايشة شو".. عايشة عثمان تحتفل بمولودها "إيلان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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