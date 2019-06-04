بالصور| نجوم "كازابلانكا" يحتفلون بالعرض الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)
بعيدًا عن عدسات الإعلام، احتفل صناع فيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، بالعرض الخاص للفيلم أمس الاثنين، بإحدى سينمات التجمع الخامس.
وحضر الحضر من صناع الفيلم، أمير كرارة، وعمرو عبدالجليل، وأحمد فهمي الذي يؤدي دور شرفي ضمن الأحداث، والمخرج بيتر ميمي، والمنتج وليد منصور.
كما حضر العرض الموزع هاني محروس وزوجته وابنته، والمطرب الشعبي مصطفى حجاج، وماجد المصري، وراندا البحيري، واَخرين.
يذكر أن الفيلم يعرض ضمن سباق أفلام العيد، وتم تصويره بين مصر والمغرب.
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