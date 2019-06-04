منة فضالي تهنئ إيهاب فهمي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: هنأت الفنانة منة فضالي، صديقها الفنان إيهاب فهمي بمناسبة عيد ميلاده، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ونشرت منة صوة لها مع إيهاب فهمي وكتبت: "بوبوس عشرة العمر وصاحبي الجدع اللي بحبه بجد كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وعقبال ١٠٠سنة ودايما ناجح ومتألق وضحكتك دايما موجودة وتفرح بـ أحمد". يذكر أن الفنانة منة فضالي غابت عن الظهور والمشاركة في دراما رمضان هذا العام.

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