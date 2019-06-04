الغد يستأنف نشاطه بمسرحية "الحادثة" ثاني أيام العيد

يستعد مسرح الغد، لفتح أبوابه من جديد واستئناف نشاطه ابتداء من ثاني أيام عيد الفطر المبارك الموافق 6 يونيو لتقديم العرض المسرحي "الحادثة"، والذي يستمر حتى يوم 20 يونيو، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.



يشار إلي أن "الحادثة"، بطولة كل من: شيماء عبدالناصر، ميدو عبدالقادر، نيجار، فتحى الجارحى، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج إسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر،

تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن إخراج عمرو حسان.

جدير بالذكر أنه تقرر إعادة افتتاح مسرح الغد بالعجوزة وذلك انتهاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من أعمال تطوير منظومة الدفاع المدني بالمسرح، حيث تم تغير الكشافات وطفايات الحريق والبواب و أنظمة الإنذار و أجهزة الدفاع المدني للمسرح.