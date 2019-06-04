محمود المصري يكشف كواليس أعماله في دراما رمضان

أعرب الفنان الشاب محمود المصري، عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي جاءته حول أعماله التي خاض بها السباق الرمضاني الحالي، لافتًا إلى أن الأدوار التي جسدها جديدة ومختلفة عليه.
وأكد "محمود" في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" أن من رشحه لمسلسل اللعبة مساعد المخرج محمد حماقي والشئون محمد سلامة، أضاف أن الدور الذي قدمه كوميديا.
وعن الدور الذي جسده في زلزال قال: "جسدت دور ظابط شرطة كما أن هذا العمل مهم جدا لأن محمد رمضان زميل مسرح السعدية رآني حرص على معرفة النجومبي فذهب لحلا شيحة وقال لها عارفة مين ده ده محمود المصري كنا مع بعض ف مسرح المدرسة وفعل ذلك أيضًا مع الفنان ماجد المصري والفنان أحمد صيام لأن المشهد كان بيضم جميع هؤلاء النجوم".
وتابع : "وسعيد جدًا أن المشهد تصدر تريندات السوشيال ميديا في أقل من ٢٤ساعة من عرضه على أحد القنوات الفضائية".
وعن كوليس زلزال قال: "كواليس مختلفة محمد رمضان يحرص على وجود الحب في الكواليس
وعن العمل مع محمد رمضان قال: " سعيد جدًا بالعمل معه ومن حبي للدور حبيته من أكتر أي عمل قدمته من قبل لأن محمد بينشر السعادة والحب دايمًا في أعماله وأنا من زمان بستمد منه الطاقة والمثابرة ربنا يكرمه أبو علي الجدع.
وتابع : "أن جاء ترشيحي في مسلسل زلزال من قبل المخرج المنفذ كريم مدحت وشئون الممثلين المحترم ناصر الشرقاوي، كما أنني عملت أيضًا في مسلسل مملكة الغجر في الحلقة ٢١ وجسدت دور رائد شرطه مرور في كمين".
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