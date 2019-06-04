فيديو.. أحمد سعد يستقبل عيد الفطر من السعودية

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره بمقطع فيديو له خلال صلاة العيد بالمسجد النبوي الشريف بالسعودية، ظهر فيه وهو يردد تكبيرات العيد، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق سعد علي الفيديو عبر

حسابه، فقال: "صلاة العيد من المسجد النبوي الشريف"، وتلقي الكثير من التعليقات التي تهنئه بحلول عيد الفطر المبارك هو وأسرته، وطلبوا منه الدعاء لهم.يذكر أن أحمد سعد حرص علىأداء مناسك العمرة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وقام خلالها بمشاركة جمهوره الأجواء الروحانية التي تعم الأراضي المقدسة من خلال صور ومقاطع فيديو تلي فيها الآيات القرآنية والابتهالات بصوته.