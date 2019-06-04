فيديو.. أحمد سعد يستقبل عيد الفطر من السعودية

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره بمقطع فيديو له خلال صلاة العيد بالمسجد النبوي الشريف بالسعودية، ظهر فيه وهو يردد تكبيرات العيد، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق سعد علي الفيديو عبر
يذكر أن أحمد سعد حرص على
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