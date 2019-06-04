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تعرف على أسباب غياب هيفاء وهبي عن دراما رمضان

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تقدمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي باعتذار لجمهورها بعد تغيبها عن المشاركة بأي عمل فني ضمن موسم دراما رمضان 2019، واختفائها حتي عن الظهور الإعلامي طوال الفترة الماضية، وأرجعت سبب ذلك إلى تعرضها لوعكة صحية، وطلبت منهم الدعاء لها

كما هنأتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

فكتبت هيفاء وهبي عبر حسابها بموقع تويتر: "عيد مبارك ينعاد على الجميع.. أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب

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وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبا.. الحمدلله على كل شيء".

يذكر أن هيفاء وهبي غابت عن السباق الدرامي لموسم رمضان 2019، واكتفت بالظهور كضيفة شرف في بعض حلقات مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، و محمد عبد الرحمن.
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