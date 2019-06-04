بسمة: لا يزعجني تصنيفي كممثلة جريئة.. ومع عمليات التجميل بشرط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية، بسمة، إنها لا تنزعج من تصنيفها كممثلة جريئة؛ لأنها تدري جيدًا كيف تتحكم بتصرفاتها، وترى أن هناك جرأة تكون مطلوبة في بعض الأحيان، مشيرة إلى تعرضها لمضايقات وتجاوزات نالت منها ومن عائلتها بسبب كون جدها "يهوديًا".

وأضافت بسمة في لقاء تلفزيوني، أنها تعطلت كثيرًا بسبب سنوات الغياب عن الساحة الفنية التي قضتها في أمريكا، لافتة إلى أن النشاط السياسي للفنان إذا تعدى حدودًا معينة سيؤثر بالسلب عليه، لكن يجب على الفنان أن يكون لديه وعي اجتماعي.

وأوضحت أنها اتهمت بالتطبيع، بسبب مشاركتها في عمل فني أمريكي، ضمّ عددًا من الإسرائيليين، مبينة أنها لن تتمكن من الكشف عن جنسية كل شخص خلال مشاركتها في عمل فني بالخارج، وأن أهم شيء تلتفت إليه هو مضمون العمل نفسه.

وذكرت أن أهم أعمالها الفنية هو فيلم "رسائل البحر"، بالاشتراك مع الفنان آسر ياسين.

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ونوّهت إلى أنها كي تحصل على البطولة المُطلقة في أعمالها الفنية المقبلة، فإنها تحتاج إلى المشاركة في مزيد من الأعمال بشرط نجاحها، حتى تزيد ثقة المنتجين بها، كاشفة عن أنها لا تفضل المشاركة في برامج المقالب بشكل عام، كما تؤيد عمليات التجميل التي تحافظ على الشكل، دون التغير في أساسياته.

جدير بالذكر، أن الفنانة بسمة كانت انفصلت عن زوجها الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في مارس الماضي، بعد عام كامل من الانفصال "غير الرسمي" بسبب تواجدها برفقة ابنتهما الوحيدة "نادية" في القاهرة، بينما تعذر عودة الزوج من أمريكا لأسباب خاصة.