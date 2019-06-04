غموض حول مرض عزت أبوعوف.. وأسرته ترفض الكشف عن حالته الصحية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يمكث الفنان المصري عزت أبوعوف حاليًا في العناية المركزة بأحد المستشفيات المصرية منذ ثلاثة أيام، بعدما تعرض لوعكة صحية قوية رفضت أسرته الكشف عن تفاصيلها.

وكشفت الفنانة نهال عنبر رئيس اللجنة الصّحية بنقابة المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصّحية التي يمر بها حاليًا أبوعوف.

وقالت عنبر في تصريحات صحفية: "إن الحالة الصّحية للفنان عزت أبوعوف ليسّت مستقرة، ولم تتحسن، وما زالت الحالة حرجة". وتابعت: "ليس بوسعي سوى الدعاء له وأن أطلب من الجمهور الدعاء له؛ لأنه محجوز في المستشفى وتمنع عنه الزيارة".

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وفي ذات السياق، علقت أميرة زوجة ومديرة أعمال عزت أبوعوف عن وضعه الصحي، رافضة الكشف بشكل مفصل عما يمر به، إلا أنها أشارت إلى أن طلبها الوحيد هو الدعاء له؛ لأنه في حاجة إليه الآن.

يذكر أن الفنان عزت أبوعوف تدهورت حالته الصحية بعد أن أصيب بانهيار عصّبي نتيجة وفاة زوجته السّابقة، ودخل على أثره المستشفى لمدة 4 أشهر، وبعد خروجه أصيب بفيروس في أذنه الوسطى، وفي آخر دورة من مهرجان القاهرة السينمائي بكى أمام كل الناس، وكان السّبب في ذلك أنه عندما نظر للكرسي الذي كانت تجلس عليه زوجته كل عام وجد شخصًا آخر يجلس عليه فبكى، وقيل وقتها إنه مصاب بالسّرطان، وقضى سنوات من العذاب بسبب ذلك.

ولم يطل الفنان عزت أبو عوف في أي عمل درامي بشهر رمضان، إلا أنه شارك مع الفنان المصري عمرو دياب ضمن إحدى الحملات الإعلانية التي عرضت خلال الشهر الفضيل.