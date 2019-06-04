شكرا لقرائتكم خبر عن السعودى زايد الصالح يجتمع برامى صبرى فى مهرجان "فورها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب السعودى زايد الصالح لبدء انطلاقته الغنائية فى موسم عيد الفطر، ويطل على جمهوره السعودى بمشاركته فى فعاليات مهرجان فورها الغنائي، عبر حفل كبير تحتضنه مدينة جدة، فى الثامنة مساء الإثنين المقبل. Advertisements ويجمع فورها فى موسم الجديد هذا العام نخبة من نجوم العالم العربى، منهم المشاركة المصرية للفنان رامي صبرى، والمطربة الإماراتية شمة حمدان، ويحتفل زايد مع جمهوره بالظهور اللايف الأول لأجدد أغانيه "شخبارى"، التى يطلقها بشكل فيديو كليب فى أول أيام عيد الفطر المبارك، والتى تأتى بعد قرابة شهرين فقط عن النجاح الجماهيرى الذى لاقى آخر أغانيه "تعبان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودى زايد الصالح يجتمع برامى صبرى فى مهرجان "فورها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.