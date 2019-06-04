شكرا لقرائتكم خبر عن فى الحلقة الـ 29 من مسلسلات رمضان.. هوجان يواجه تحالفات الكل ضده والقبض على نوجا.. صدمتان لمحمود البزاوى وسناء شافع فى "أبو جبل".. محمد رجب يتطلع لقتل هيثم أحمد زكى فى "علامة استفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكتب مسلسلات الموسم الرمضانى كلمة النهاية اليوم، حيث شهدت مسلسلات دراما رمضان أحداثا ساخنة، تختتم اليوم بنهاية شهر رمضان، حيث ينتظر الجمهور الحلقات الأخيرة من المسلسلات التى تعرض على القنوات الفضائية حاليا .

فى مسلسل أبو جبل بطولة النجم مصطفي شعبان وإخراج أحمد صالح شهدت أحداث الحلقة الـ 29 أحداثا جديدة وبدأت الخيوط بالكامل تتكشف، فقد سقط سناء شافع مغشيا عليه بعد أن عرف أن ابنه هو من حرق شقة حسن، وقتل أطفاله، وينقل إلى المستشفى فى حالة خطرة ويطالب عند موته بألا يدفنه ابنه فادى ولا يحضر جنازته.

واعتذر الضابط عماد لحسن بعد القبض على فادى وطلب منه المجيء لاستكمال التحقيق، أما سعد فقرر قتل رحاب بعد معرفته بالاستيلاء على كل الأموال

رزق استنجد بحسن ليمنع سعد من قتل رحاب ليمنعه حسن فى اللحظات الأخيرة، ويتفق الثلاثى حسن وسعد ورزق على العمل معا من جديد.

وشهدت أحداث الحلقة 29 من مسلسل البرنسيسة بيسه مفاجآت عديدة بين كل من بيسه "مى عز الدين"، وكاظم "أمير المصرى".

فقد اتخذ كاظم قرارا بطلاق بيسه، بعدما دخلا فى مشادة بسبب ذهابها للمدرسة رغم محاولات منعها إلا أنه أصرت على عملها، ليخيرها بين المدرسة أو الطلاق ولكنها تتركه فيتخذ القرر بالطلاق، ويخبر والدته شويكار "بوسى" أنه طلقها.

على جانب آخر تسعى بيسه لتطوير نفسها، حيث تواصل تعلم اللغة الانجليزية، وتغير طريقة لبسها.

مسلسل البرنسيسه بيسه يعرض فى 9 مساءً على قناة الحياة، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى

شهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل "ابن اصول"، العديد من التطورات على صعيد الأحداث حيث شهدت الحلقة تهديد هشام (حمادة هلال) لجمال (حمزة العيلى)اخوه الأكبر بفيديو قتله لزوجة أخيهما سيف (محمد نجاتى) ليخطط جمال للسفر إلى خارج مصر.

"ابن أصول"، بطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتى، أحمد حلاوة، رانيا منصور، وتأليف أحمد أبو زيد، وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة سينرجى.

أما مسلسل هوجان فشهدت الحلقة 29 أحداثا ساخنا حيث ذهب هوجان الى "نور" – هاجر أحمد للاطمئنان عليها وتحذيرها من الحال الذى وصلت له بعدما علم أن "لميس" – عايدة رياض – أعطتها مخدرات فى شكل أدوية مهدئات، ويحذرها من هذه المخدرات، واعترف لها بحبه لها وأنه لن يتركها تضيع منه بهذا الاستسلام ويأخدها الى مصحة لمعالجة الإدمان ويتم الكشف عن أنها فى مراحلها الأولى.

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يخطب "حورس" – أوس أوس – "بطة" – هايدى محمد – ابنة الجناينى الذى كان يعمل فى فيلا "كمال اللباد" – رياض الخولى – فى فيلا هوجان، بينما "لطفى الحراق" -كريم محمود عبد العزيز- يكتشف خيانة زوجته الثانية "منه" – دنيا المصرى- بعدما تم تصويرها وهى تقابل هوجان وتعطى له معلومات عن الحراق حيث كشفت له أن لطفى هو قاتل شقيق "سليمان الوردانى" – أحمد فهيم.

يتحالف كمال اللباد مع "بهلول" – صلاح عبد الله ولطفى الحراق وايضاً "لميس" – عايدة رياض – و"نوجا"- أسماء أبو اليزيد – للاتفاق جميعاً على التخلص من هوجان ويتفاجئون بدخول "وردة" – ميرنا نور الدين - الى الاجتماع لتساعدهم على التخلص من هوجان لأنها تريد التخلص منه، وأول شىء تعطى كمال نسخة من الفلاشة التى تم سرقتها من خزنة كمال اللباد والتى توجد مع هوجان فى محاولة.

ويتعرض هوجان لهجوم مسلح فى منزله من العديد من الأشخاص ولكنه يتخلص منهم جميعاً وفى يده ابنه صالح ولكنهم يستطيعون قتل عم سلامة والد خطيبة حورس، وتعترف نور لـ على أن لميس هى السبب فى ادمانها المخدرات وأن هناك أشياء كثيرة وغريبة تحدث فى الشركة، وتخرج من من المستشفى مع هوجان ويذهبوا الى شقتها جميعاً مع ابن هوجان .

يقبض الضابط على" – كريم عبد الجواد – على والده محمود من بتهمة التحريض على قتل موظف بشركة كمال اللباد، ويتم القبض أيضا على نوجا وحجز على كل ممتلكاتها التى كتبها لها لطفى، ويطلقها قبل أن تخرج مع الشرطة، ويذهب لطفى الى وردة للاتحاد معها ضد هوجان ويعرض عليها الزواج وتوافق بشرط أن تعطى له الاثار لتصريفها بمعرفتها.

كما تناولت الحلقة الـ 29 من مسلسل "علامة استفهام"، انتقام "نوح" محمد رجب من "يعقوب" الغول وقتله بسكين ثم ذهابه إلى "قنديل" إسلام حافظ، داخل غرفته بالمصحة النفسية عن طريق خنقه بـ "كيس بلاستيك" حتى لفظ أنفاسه الاخيرة.

وسأله "عشماوى" سائق التاكسى الذى يصطحبه عن سبب قتله لهم، ولكنه لم يرد عليه، وسأله مرة أخرى هل أنت مرتاح؟، ليجاوبه بأنه لن يكون سعيدا أو يرتاح نفسيا حتى يقتل "سامح" هيثم أحمد زكى الطبيب النفسى، دون معرفة السبب بشكل واضح.

وذهبت "رحاب" ميرهان حسين لمقابلة "سامح" وطلبت منه أن تأتى معه لرؤية "ريم" خطيبته وأخبرته بأنها زوجة "قنديل" الأمر الذى سبب صدمة كبيرة له، وذهب معها بالفعل وقابل "ريم" لكى يفهم منها لماذا فعلت كل ذلك فيه، لترد عليه بانه هو من تسبب فى ذلك لنفسه ولها، ليتركها ويذهب من المنزل الذى كان يقابلها فيه.

وجلس "نوح" مع "الشيخ منصور" حسن العدل ليشكره على مساندته ومساعدته له، ليرد عليه بأن الحكاية خلصت الأمر الذى لم يفهمه "نوح"، وطلب منه أن يأتى معه لكى يقابل "سامح" الذى يريد قتله، ويصطحبه إلى مكان مهجور ليتعجب من المكان، ويتفاجأ بأن "الشيخ منصور" يصوب مسدس فى وجه، وانتهى المشهد دون كشف ما سيحدث وهل سيقتل نوح أم لا، وهو الذى سيكتشفه المشاهدين فى الحلقة الأخيرة.

مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.

وشهدت الحلقة 29 من مسلسل بدل الحدوتة 3، من بطولة النجمة دنيا سمير غانم، دعوة عبد الرحمن "عمرو وهبة" لـ"لولى" دنيا سمير غانم لمقابلة والديها فى حفل كبير، فتقابل هناك مدام فوفا "سماح أنور" التى تخبر لولى بأنها عمتها، وتتأثر لولى بهذه المفاجأة وتلح عليها أن تخبرها عن مصير والديها.

وتضطر مدام "فوفا" أن تخبر لولى عن الحادثة التى فقدت خلالها والديها مما يشكل صدمة لها، وتذهب لولى مع عمتها فوفا التى تدبر لها مكيدة بأن تطلب أعضاء مجلس إدارة شركات والدها لتعرض عليهم موقف لولى باعتبارها لا تصلح لمجلس الإدارة وتنجح فى خطتها، وتقابل لولى مجلس الإدارة وتتحدث معهم عن البعبعون فى مزرعة البطاطس فيتأكدون من عدم كفاءتها لمجلس الإدارة ويقرون بفوفا لمجلس الإدارة.