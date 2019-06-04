شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف الحلقة 29.. ياسر جلال يوقع بفتحى عبد الوهاب ومقتل حنان مطاوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تبدأ أحدث الحلقة 29 من مسلسل "لمس أكتاف" الذى يتم عرضه بشكل حصرى على قناة CBC، بجلسة "أدهم" – ياسر جلال – مع "عايدة" – حنان مطاوع – لوضع خطة الإيقاع بـ"حمزة" – فتحى عبد الوهاب – ويتم الاتفاق على الحصول على المخدرات ووضعها فى مزرعة الخيل لأنها الوحيدة المكتوبة باسم حمزة.

تتصل عايدة بحمزة وتكشف له السر الذى أخفى عليه طول الفترة الماضية وهو أن زوجته "كاميليا" – سمر مرسى – هى التى حرضت "عبد المغنى" – شريف دسوقى - لتوريطه والقبض عليه، لأن كاميليا تعلم أنه السبب فى وفاة والدها، ولذلك تريد الانتقام منه، ليذهب حمزة ومقابلة كاميليا ويفصح لها أنه علم كل شىء واعترف أنه المتسبب فى قتل والدها وأنه وضع مخدر لها فى الأكل.

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يأت لحمزة تليفون بأن البضاعة لم تصل المخازن، ليظهر أدهم وعايدة فى المزرعة لتنزيل المخدرات والاتصال بالضابط "علاء" – خالد كمال – للحضور الى المزرعة والتحفظ على المخدرات، وحدث ذلك بالفعل ولكن حمزة اختفى وتجرى الشرطة البحث عنه، وعندما تعود عايدة الى منزلها تجد "صدفة" – هاجر الشرنوبى زوجة "زيدان" – محمد عز – فى انتظارها وتعتقد أنها أخذت ابنها يحيى وتطعنها بالسكين.

مسلسل لمس أكتاف بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏