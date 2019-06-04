شاهد.. اول تعليق من مخرج “رامز في الشلال” حول فبركة المقالب!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2019 02:57 مساءً - رد جاد شويري، مخرج برنامج “رامز في الشلال”، على اتهامات فبركة البرنامج ومعرفة النجوم مسبقا بتفاصليه.

أكد شويري أن فريق البرنامج حرص على إخفاء تفاصيله، وكل ما حدث للفنانين كان حقيقيا، حتى أنه كان قلقا عليهم من أن يحدث لهم مكروه.

أضاف خلال لقاء مع برنامج “عرب وود” إنه كان يتمنى أن يكون الفنانين على علم بالمقلب من شدة خوفه عليهم، مؤكدا أن كل ما حدث كان طبيعيا.