جماهير الترجي والوداد تحتشد أمام مقر اجتماع الكاف

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2019 02:57 مساءً - مازالت أحداث وتتابعات مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا مستمرة . حيث انطلق منذ قليل الاجتماع العاجل للجنة التنفيذية للكاف في العاصمة الفرنسية باريس لمناقشة الأحداث التي شهدتها المباراة يوم الجمعة الماضي . واحتشدت جماهير الوداد منذ الصباح أمام مقر إقامة الاتحاد الأفريقي للمطالبة بإعادة المباراة .. لترد جماهير الترجي هي أيضا بالاحتشاد وتشجيع فريقها . وشهد الاجتماع حضور السويسري ” جياني إنفانتينو ” رئيس الاتحاد الدولي الدولي لكرة القدم . ومن المتوقع أن يصدر كاف قرارا نهائيا بشأن أحداث المباراة خلال الساعات القادمة .

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