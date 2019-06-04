محمد رمضان يكشف عن أغنيته الجديدة ” بابا “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2019 02:57 مساءً - نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” انستجرام ” اثناء خروجه من منزله متجها لركوب سيارته اللامبورجيني . ويصاحب الفيديو مقطع صوتي من أغنيته الجديدة ” بابا “. وكتب معلقا : ” بعد كليب أقوى كارت ونمبر وان والملك وجيشنا صعب ومافيا والقمر واللهو الخفي انتظروا كليب بابا قريبا ” . Advertisements ومن المقترح طرح الكليب قريبا بالتزامن مع عيد الفطر المبارك وذلك بعد اتجاه محمد رمضان إلى تقديم أغاني وتصويرها على طريقة الفيديو كليب . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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