روتانا تطرح برومو ” سمع ” لفارس كرم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2019 02:57 مساءً - طرحت شركة ” روتانا ” للصوتيات والمرئيات برومو أغنية “سمع ” للمطرب اللبناني فارس كرم عبر حسابها على موقع تويتر لتعلن عن اقتراب موعد طرح الألبوم بالتزامن مع عيد الفطر المبارك

ويضم ألبوم فارس كرم 12 أغنية وهم ” ” سمع ، طلعت بالأبيض ، صدقني صعبة ، قربك ، بدنا نولعها ، كل الناس حواليكي ، رمشت ، الشارع كلو ، نسيت اللي راحو ، بلاد الله ، حبك برم ، الله عليك ” .

وكانت آخر أعمال الفنان فارس كرم ألبوم ” 44:36 ” الذي تم طرحه في مارس 2018 وجاءت فكرة تسميته بهذا الإسم ليعبر عن إجمالي مدة أغاني الألبوم .