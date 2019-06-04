أوسكار فخرية لديفيد لينش وجينا ديفيس وويس ستودي

قررت الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها منح جوائز أوسكار فخرية إلى ديفيد لينش، وجينا ديفيس، وويس ستودي، ولينا فيرتمولر.

وقالت الأكاديمية، التي تمنح هذه الجوائز في أكتوبر/تشرين الأول، إن جينا ديفيس، حائزة جائزة أوسكار كأفضل ممثلة في دور ثانوي عن فيلم "ذي أكسيدنتل توريست" 1988، تعد "ناشطة مندفعة في مجال المساواة بين الجنسين، وأسست معهدا لمكافحة انعدام المساواة والأفكار النمطية التي تستهدف النساء في السينما والتلفزيون".



وأسست كذلك مهرجانا للفيلم في بنتونفيل لتعزيز مكانة المرأة والتنوع في أوساط الترفيه.

وتتسلم بطلة فيلم "ثيلما أند لويز"، في 27 أكتوبر/تشرين الأول، جائزة جين هيرشولت، وهي جائزة أوسكار تمنح بطريقة غير منتظمة مكافأة لشخص "شرف تحركه الإنساني أوساط السينما".

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أما المخرج الشهير ديفيد لينش رشح مرات عدة لجوائز الأوسكار من دون أن يفوز، وينال جائزةأوسكار فخرية خلال مراسم "جوفرنرز أواردز" أيضا، ومن أفلامه "إلفنت مان" و"بلو فلفت".

وينال الممثل الأمريكي من السكان الأصليين الأمريكيين، ويس ستودي، جائزة أوسكار فخرية أيضا هي الأولى لممثل من هنود القارة الأمريكية، وغرد ستودي: "يشرفني ذلك كثيرا"، واشتهر خصوصا بأدواره في "دانسيز وذ وولفز" و"ذي لاست أوف ذي موهيكنز" و"هيت" و"أفاتار".





وقالت الأكاديمية، في بيان، إن ويس ستودي (71 عاما) "انخرط كثيرا في السياسة والدفاع عن حقوق هنود القارة الأمريكية، بعدما تطوع في الجيش وشارك في حرب فيتنام".

أما الإيطالية لينا فيرتمولر، (92 عاما)، فهي أول امرأة ترشح للفوز بجائزة أوسكار أفضل مخرج، ففي 1976 رشحت لهذه الفئة وكذلك لنيل أوسكار أفضل سيناريو أصلي عن فيلم "باسكاولينو".

وهي معروفة بأعمالها الساخرة من المجتمع الإيطالي التقليدي، وكانت مساعدة لفيليني في فيلم "أوتو إي ميتزو" (8 ونصف)، وتعاملت مع ممثلين كبار من أمثال مارتشيلو ماستروياني وصوفيا لورن.