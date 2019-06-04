Jun 04, 2019
فاجأت النجمة الجماهيرية هيفا وهبي الجمهور بالاعلان أنها تعاني من وعكة صحيّة منذ أكثر من شهر ألزمتها الإبتعاد عن الظهور الاعلامي او المشاركة في أي عمل فنّي.
هيفا لم تكشف تفاصيل أكثر عن مرضها ولكنها اعتذرت عن هذا الغياب وغرّدت معايدة الجميع بمناسبة عيد الفطر السعيد وقالت: “ينعاد على الجميع. أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر …خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً. الحمدلله على كل شيء”.
هذا الأمر جعل جمهور هيفا قلقاً جداً حيث انهالت التعليقات متمنيّة السلامة لها.
نذكر ان هيفا تغيب هذا العام عن السباق الرمضاني ولكنها أطلت كضيفة شرف في مسلسل “الواد سيد الشحات”.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفا تُثير قلق جمهورها بعد إصابتها بوعكة صحيّة: خلوني بصلواتكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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