هيفا تُثير قلق جمهورها بعد إصابتها بوعكة صحيّة: خلوني بصلواتكم

فاجأت النجمة الجماهيرية هيفا وهبي الجمهور بالاعلان أنها تعاني من وعكة صحيّة منذ أكثر من شهر ألزمتها الإبتعاد عن الظهور الاعلامي او المشاركة في أي عمل فنّي.

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هيفا لم تكشف تفاصيل أكثر عن مرضها ولكنها اعتذرت عن هذا الغياب وغرّدت معايدة الجميع بمناسبة عيد الفطر السعيد وقالت: “ينعاد على الجميع. أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر …خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً. الحمدلله على كل شيء”.

هذا الأمر جعل جمهور هيفا قلقاً جداً حيث انهالت التعليقات متمنيّة السلامة لها.

نذكر ان هيفا تغيب هذا العام عن السباق الرمضاني ولكنها أطلت كضيفة شرف في مسلسل “الواد سيد الشحات”.