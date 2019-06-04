نادين ن. نجيم فخورة بهذا الإنجاز… وهكذا ودّعت جمهورها

الى جانب تألقها وإبداعها في مسلسل “خمسة ونص” الذي وصل الى خواتيمه مع نهاية شهر رمضان المبارك، تطل النجمة نادين ن. نجيم على غلاف مجلة GQ الشرق الاوسط.

ويُعد هذا الامر نجاحًا يضاف الى نجاحات نجيم المتعددة، كونها أول امرأة توضع صورتها على غلاف هذه المجلة العالمية.

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وقد نشرت نادين صورة للغلاف على حسابها عبر موقع انستغرام، مشيرة الى أنها لا تستطيع أن تكون أكثر فخرًا من كونها أول إمرأة توضع صورتها على غلاف المجلة”.

من جهة أخرى، نشرت نادين صورة أخرى على انستغرام، اشارت فيها الى ان المشاهد سيكون اليوم الثلاثاء على موعد مع الحلقة الأخيرة من مسلسل “خمسة ونص”، حيث عبّرت عن فرحتها الكبيرة بالنجاح الذي حققه العمل، لكن في الوقت عينه عبّرت عن حزنها كونها ستترك جمهورًا أثبت وفاءه وحبه لها.

وقد علّقت نادين على الصورة بالقول: “بكرا آخر حلقة ما بعرف ليش زعلانة.. رح اشتقلكم كتير.. شكراً للمتابعة شكراً لكل كلمة حلوة شكراً لمحبتكم شكراً لكل الصحافة ب لبنان والوطن العربي لكل النجوم ولزملائي واكيد الفانز القوي الجبار وعقبال كل سنة بالنجاح قتتتتتلللللل.. كل عام وأنتم بخير افرحوا و انبسطوا بالصيفية.. بحبكم”.