شاهدي إطلالة بريكانا تشوبرا وصوفيا تيرنر خلال دعمهما لزوجيهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تألقت النجمتان صوفي تيرنر وبريانكا تشوبرا على السجادة الحمراء في لوس أنجلوس بإطلالات معدنيه خاطفة للأنظار برفقة زوجيهما جو ونيك جوناس لدعمهما بمناسبة العرض الأول للفيلم الوثائقي "البحث عن السعادة" الخاص بعائلة جوناس. وبحسب موقع "هاربرز بازار" تألقت بريانكا بثوب أسود مصنوع خصيصًا لها من دار الأزياء الراقية جاليا لاهاف، فيما أكملت إطلالتها بالإكسسوارات الماسية. أما صوفي تيرنر، فقد ارتدت ثوبًا فضيًا أنيقًا لامعًا من صنع لويس فيتون. وعلى ما يبدو فإن جو جوناس كان معجبًا بإطلالة زوجته؛ إذ قام بنفسه بالتقاط عدة صور لها على السجادة الحمراء.

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