متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت الفنانة المصرية، سهير المرشدي، على أداء ابنتها الفنانة حنان مطاوع، خلال دراما رمضان 2019، بعد مشاركتها بمسلسل "لمس أكتاف"، وتلقيها ردود فعل إيجابية من قبل الجمهور والنقاد.
وقالت سهير في لقاء خاص مع "فوشيا": "سعيدة جدًا بحنان، درست الشخصية جيدًا وأدت دورها بامتياز، وهي لازال أمامها الكثير لتقدمه".
وأردفت: "هي كانت تمتلك الموهبة وهي في أحشائي، وكانت لا زالت جنينًا؛ لأنني حينها كنت أجلس وأدرس سيناريوهات، مع كبار النجوم والمؤلفين".
كانت هذه تفاصيل خبر سهير المرشدي: حنان مطاوع شعرتْ بالفن وهي في أحشائي.. وهذه الشخصية تافهة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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