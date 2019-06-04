الدكتورة خلود تستعرض هديتها الفخمة من زوجها بمناسبة عيد الفطر.. شاهديها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عن عيدية زوجها أمين لها بمناسبة عيد الفطر المبارك، موضحة أنه حقق لها حلم حياتها من خلال إهدائها سيارة رولز رويس.

وشاركت خلود متابعيها بمجموعة من صورها أثناء استلامها للسيارة، عبر"إنستغرام"، معلقة: "باركولي سيارة أحلامي اليوم عيديتي .. الحمدالله الحمدالله.. رولز رويس".

وأضافت: "أقوى وأحلى سيارة بالعالم ومافي منها إلا واحدة بس مالتي أنا كل شيء unique.. بنفسجي.. شفتو بنفسجي من بعيد يعني أنا .. أوف المعنى الحقيقي للانصهار والانهيار والذوبان .. يارب يارب يرزقكم كل شيء تتمنون شعور جميل".

ومن جانبها قامت الفنانة الإماراتيه أحلام بالمباركة لها على السيارة، قائلة: "يعطيك خيرها ويكفيك شرها يارب".

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بينما شن جمهور الدكتورة خلود على السوشال ميديا حملة هجوم شرسة عليها بسبب إصرارها على استفزازهم من خلال استعراضها الدائم للهدايا الباهظة، مشيرين إلى أن ما تفعله يعتبر بذخًا وعدم مراعاة لشعور متابعيها.

وكانت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن هداياها الثمينة التي قدمتها لزوجها الموديل الأردني أمين، بمناسبة عيد ميلاده.

وبعدما كشفت خلود عن هديتها الأولى التي هي عبارة عن سيارة "فيراري" حمراء فخمة، أهدت لزوجها أيضًا ساعة ثمينة من ماركة عالمية.

أما الهدية الثالثة التي أثارت التساؤلات بشأن ثروة الدكتورة خلود، فكانت عبارة عن مسجد يحمل اسم زوجها أمين، وعلقت عليه قائلة: "صارلي سنة ونصف ببني هالجامع من أجل أمين وكنت أتمنى يخلص قيل ميلاده، والحمدلله تحققت أمنيتي.. عسى يرزقك بيت بالجنة"