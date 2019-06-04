"زي الشمس": دينا الشربيني تكتشف جريمة أحمد السعدني

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""الخليج 365"" من القاهرة: تواصلت الأحداث تصاعدياً بحلقة أمس من مسلسل "زي الشمس" بمزيد من الإثارة والتشويق في انتظار الوصول للقاتل الحقيقي لـ"فريدة" في الحلقة الأخيرة من مسلسل "زي الشمس" مساء اليوم.

فبعد أن أثبتت نور التي تقوم بدورها دينا الشربيني أن فريدة تعرّضت للقتل على يد الدكتور جمال الذي يقوم بدوره جمال سليمان، وتم الإفراج عن عمر الذي يقوم بدوره أحمد السعدني، عادت واكتشفت جريمة ارتكبها عمر في الماضي مع دليل إدانة له. حيث عثرت على جهاز الحاسوب "اللاب توب" الخاص بشقيقتها المقتولة على تسجيل صوتي لعمر وهو يهددها بالقتل حتى لا تكشف سره.

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أما السر الذي دفع عمر لتهديد فريدة بالقتل هو ارتكابه جريمة في إحدى العمليات بالخطأ. وهو التهديد الذي جاء رغبة منها في اثبات عدم أحقيته في تربية الأبناء. فيما ستشهد الحلقة الأخيرة مساء اليوم الكشف عن القاتل الحقيقي بعدما عادت الشكوك تحوم حول عمر مجدداً.

تجدر الإشارة إلى أن قناة أم بي سي مصر العارضة للعمل تتعرض لانتقادات على صفحتها على "فيسبوك" في تعليقات الجمهور بسبب طول مدة حلقة المسلسل، التي وصلت إلى أكثر من ساعتين عرض لكثرة الفواصل الإعلانية.