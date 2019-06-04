شكرا لقرائتكم خبر عن علامة استفهام الحلقة 29.. فلاش باك للحظة إطلاق محمد رجب رصاصة على ميرهان حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الـ 29 من مسلسل "علامة استفهام"، بمشاهد فلاش باك بدردشة بين "نوح الشواف" محمد رجب و"مروة" جيهان خليل ابنة عمه، ليخبرها بأن والدها طلب من "صباح" طلب وقبل أن يكمل حديثه أخبرته بأنها تعلم بأنه يريد قتل "جاسر"، ليستغرب من معرفتها ويطلب تعليقها لترد عليه قائلة: "صباح مش هتعمل كده انت اللى هتقتل جاسر ورحاب كمان لأن مش هتسيب حاجة تضيع من ايدك غصب عنك"، ليرفض هذا الكلام لأنه يعتبر "جاسر" ابنه وليس شقيقه فقط.

وفى مشهد آخر، تلقى "جاسر" اتصالا هاتفيا من "آسر" الذى كان مرتبط سابقا بـ "رحاب" ميرهان حسين، و أوضح له بأنه كان يحب رحاب بالفعل ولم يكن بينه وبين "آلاء" خطيبته أى علاقة كما قيل له، عن طريق "قنديل" اسلام حافظ، وكشف له أيضا بأن "رحاب" هى التى صدمت الاء بسيارتها.

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فى الجانب الآخر اعترفت "رحاب" لـ "نوح" بأنها هى من قتلت "آلاء" معللة أن السبب بأنها خائنة مثله ومثل شقيقه "جاسر"، ليتهمها هى و"قنديل" بأنهم مرضى نفسيين"، وينتهى المشهد بقتل "نوح" لها باطلاق رصاصة عليها فى منطقة البطن، ولكنها ظهرت خلال الحلقات بأنها على قيد الحياة دون علم كيف حدث ذلك وهو ما ستكشفه الحلقة الأخيرة.

مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة cbc, ON E, Dmc من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.