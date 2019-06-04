شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى: هتتبسطوا من قلبكوا وهتبقوا فخورين إنكم مصريين لما تشوفوا الممر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ عرض فيلم "الممر" والذى يتناول بطولات الحرب، وتقع أحداثه فى الفترة من 3 يونيو عام 1967 إلى 1968، ويقوم ببطولته كوكبة من نجوم الفن فى مصر والوطن العربى .

الفنان محمد الشرنوبى أحد المشاركين فى الفيلم، أعرب عن سعادته وفخره بالمشاركة فى الفيلم، وقال عبر حسابه على تويتر: " هتتبسطوا من قلبكوا و هتحسوا انكوا فخورين بجد انكم مصريين .. فيلم الممر فى كل سينمات مصر .. وقريب جدا فى كل البلاد العربية".



شرنوبى على تويتر

فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

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يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.