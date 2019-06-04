شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل الحلقة الأخيرة.. لم شمل أسرة مصطفى شعبان وجزاء لكل ظالم وجاحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهي اليوم أحداث مسلسل النجم مصطفي شعبان "أبو جبل" حيث ستعرض الحلقة الأخيرة التي ستشهد نجاح مصطفي شعبان في لم شمل أسرته ومساعدة أخواته في رسم مستقبلهم كما سينال كل ظالم وجاحد مصيره خاصة أن الحلقات السابقة دخل خلالها فادي "أحمد خالد صالح" السجن ويتم التحقيق معه لينال عقابه بعد ثبوت ارتكابه لجريمة حرق وسرقة منزل زوج أخته حسن أبو جبل والتسبب في وفاة أولاد شقيقته.

كما ستنال "رحاب " نجلاء بدر جزائها نتيجة كمية الجحود التي ظهرت عليها تجاه والدها وجيه أبو اليزيد "محمود البزاوى" خاصة بعد أن وضعت حبوب هلوسة في العصير الذي سيتناوله والدها وتصوره بعد تاثيره عليه ليكون معها مستند رسمي للحجر عليه.

مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ومحمود البزاوى وحسن حسنى وعايدة رياض وأحمد خالد صالح وأحمد حبشى وأحلام الجريتلى وسناء شافع ومصطفى درويش.