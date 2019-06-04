شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الإماراتى طارق المنهالى يطرح "أنا دخيلك" بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الفنان الإماراتى طارق المنهالى أغنية جديدة بعنوان "أنا دخيلك" بمناسبة عيد الفطر، وتنتمى الأغنية لنوعيات أغانى الطرب المميز والأصيل، حيث جمع فيها بين الحداثة واللون الكلاسيكى.

وقال المنهالي إن الأغنية معايدة لجمهوره بمناسبة عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن 2019 يعتبر عاما مميزا بالنسبة له، حيث شهد إطلاق أعمال فنية عدة لاقت إعجاب الجمهور، مؤكدا حرصه على تقديم كل ما أعمال فنية متنوعة تناسب أذواق الجمهور.

والأغنية من كلمات الشاعر نواف بن ماجد القنى، وألحان حسام الشيخ، وتوزيع المايسترو محمد القحوم، وميكس وماستر علي رمضان، وإشراف عام فادى السارى.

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يذكر أن الفنان طارق المنهالي أول فنان إماراتى يتخرج من أكاديمية بيت العود العربي "قسم الأصوات والبحوث"- التابع لدائرة أبوظبى للثقافة والسياحة.

وكان المنهالي قد طرح مؤخرا أغنية جديدة باسم "لبى العرب" من كلمات وألحان الفنان حسام الشيخ، توزيع المايسترو حاتم منصور، وميكس ماستر علي رمضان، وهى أغنية ذات طابع شبابي مميز لم يسبق له أن قدم عملا مثله.. وتبعها بأغنية "هادي" ذات الطابع الإماراتي الشعبى من كلمات الشاعر الإماراتى "زكريا الشيخ"، في ثاني تعاون بينهما بعد أغنية "صباح الخير إماراتى"، كما طرح مؤخرا أول أغنية دينية له بعنوان "شهر الصيام"، احتفالا باستقبال شهر رمضان المعظم.