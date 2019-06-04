شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز يحتفل بذكرى ميلاد والده بهذه الكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاقة خاصة جدا تجمع الفنان محمد محمود عبد العزيز بوالده النجم الراحل الساحر محمود عبد العزيز، حتى بعد وفاة الأخير، فدائما ما يتذكر الابن والده فى كافة المناسبات، ويتفاعل مع جمهوره، مطالبا الدعاء له بالرحمة والمغفرة، متذكرا أعماله وابداعاته الفنية، والأشياء التى تعلمها منه، مسلطا الضوء على التشابيه الكبير بينهما فى الشكل.

وعلى طريقته الخاصة، احتفل محمد محمود عبد العزيز بعيد ميلاد والده عبر حسابه على السوشيال ميديا، حيث نشر محمد محمود عبد العزيز صورة تجمعه مع والده، وعلق عليها "النهاردة إن شاء الله4 يونيو 2019 عيد ميلاد حضرتك وبكره إن شاء الله عيد الفطر المبارك، كل سنه و حضرتك طيب و بخير و سعيد فى مكانك و أتمنى تكون الهدايا بتاعتى بتوصل لحضرتك و مخلياك سعيد و راضى عنى، كل سنه وحضرتك ضهرى وسندى وأمانى يا أبويا وأخويا وإبنى وصاحبى، وبرضه المسافه اللى مابينا عمرها ما هاتمنعنى إنى اكون أول واحد يقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب وإنى أجتمع مع حضرتك فى صوره جديدة، الى أن نلتقى إن شاء الله (لا إله الا الله سيدنا محمد رسول الله).

كل سنة وحضراتكم جميعاً طيبين وبخير إنتوا وكل حبايبكم، عيد فطر مبارك إن شاء الله.. اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا"

وكان النجم محمود عبد العزيز قد رحل عن عالمنا في ال12 من نوفمبر عام 2016 ولكن أعماله تظل خالدة .

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