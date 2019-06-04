شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل الحلقة 29.. صدمتان لمحمود البزاوى فى نجلاء بدر وسناء شافع فى ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت الحلقة 29 من مسلسل أبو جبل بطولة النجم مصطفي شعبان واخراج أحمد صالح أحداثا جديدة وبدأت الخيوط بالكامل تتكشف، فقد سقط سناء شافع مغشيا عليه بعد أن عرف أن ابنه هو من حرق شقة حسن، وقتل أطفاله، وينقل إلى المستشفى فى حالة خطرة ويطالب عند موته بالا يدفنه ابنه فادى ولا يحضر جنازته.

الضابط عماد يعتذر لحسن بعد القبض على فادى ويطلب منه المجيء لاستكمال التحقيق، أما سعد فيقرر قتل رحاب بعد معرفته بالاستيلاء على كل الأموال

رزق يستنجد بحسن ليمنع سعد من قتل رحاب وحسن يمنعه في اللحظات الأخيرة، ويتفق الثلاثى حسن وسعد ورزق على العمل معا من جديد.

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مريم تعنف أخيها فادى الذى قتل أطفالها وظلت تضربه بشدة، أما رحاب فبدأت خطتها للإطاحة بأبيها وبعد إخبارها المحامى بخطتها وتوجهت للبيت لتنفيذها.

رحاب تضع حبوب هلوسة في العصير الذى سيتناوله والدها وعند خروجه من الغرفة وجد ابنته تصوره بالموبايل ليكون معها مستند رسمى للحجر عليه، وهنا علم وجيه وواجهها أمام أمها وأن المحامى أخبره بكل شيء لكنها ظلت تنفى ما يقول فأخرج لها الأقراص التى كانت ستضعها له.