محمد إمام يشيد بالموسيقار محمود طلعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أشاد الفنان محمد إمام، بالموسيقار محمود طلعت، الذي وضع الموسيقى التصويرية لمسلسله الجديد "هوجان"

وعلق: "موسيقى مسلسل هوجان، للموسيقار الكبير محمود طلعت، من أحلى الحاجات في المسلسل، لو عجبكم أحاسيسنا فهو علاها، لو عجبكم الأكشن فهو حمسه أكتر، لو ضحكتوا معانا فهو زود الضحك".

مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج شيرين عادل.