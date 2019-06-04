روجينا تهنئ جمهورها بالعيد من المدينة المنورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت الفنانة روجينا، علي تهنئة جمهورها، بمناسبة عيد الفطر المبارك، أثناء تواجدها بالأراضي المقدسة، لأداء فريضة العمرة.

ونشرت روجينا، صورة لها من داخل المسجد النبوي الشريف، وعلقت: "الحمد لله على تمام شهر رمضان العظيم، الحمد لله على الصيام والقيام، الحمد لله على زيارة حرمك وحرم نبيك، صلى الله عليه وسلم".

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وأضافت: "كل عام وأنتم بخير، على مصر وعلى الأمة الإسلامية، عيد فطر مبارك".

يذكر أن الفنانة روجينا ظهرت ضيف شرف في مسلسل "بدل الحدوتة 3" مع النجمة دنيا سمير غانم.