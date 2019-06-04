ميس حمدان بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: كشفت الفنانة الأردنية ميس حمدان عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، عن جلسة تصوير جديدة خضعت لها. وظهرت "ميس" خلال الصور بإطلالة جذابة، وأنيقة، مرتدية فستان من اللون الأبيض ومنقوش بالورود. وعلقت على الصور، قائلة:" كل سنة وإنتم طيبين ويجعل أيامكم كلها أعياد". يُذكر أن آخر أعمال ميس حمدان المسلسل الأردني "نوف" الذي عُرض العام الماضي.

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