لاميتا فرنجية في أحدث جلسة تصوير بالعاصمة البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، لجلسة تصوير جديدة، في شوارع العاصمة البريطانية لندن، ونشرت الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام. وظهرت "لاميتا" في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، وارتدت ملابس باللونين الأبيض والأحمر. آخر الأعمال التي قدمتها لاميتا في مصر، فيلم "بنت من دار السلام"، عام 2014، وشاركها البطولة كل من رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.

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