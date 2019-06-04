رانيا فريد شوقي توجه رسالة لنيللي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن حبها للنجمة نيللي، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت "رانيا" صورة تجمعها بزوجها وبالفنانة نيللي، وعلقت: "القمراية نجمة فوازير رمضان، كنا بنجري على التلفزيون بعد الفطار عشان نشوفها، ونحل الفزورة، أسعدتينا ربنا يبارك في عمرك وصحتك وربنا يرحم المخرج المبدع فهمي عبدالحميد".

يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي تشارك في العرض المسرحي "الملك لير، المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المبارك.