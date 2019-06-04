ميرهان حسين تهنئ فريق عمل "كازابلانكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت الفنانة ميرهان حسين على تهنئة أصدقائها الفنان أمير كرارة، والمخرج بيتر ميمي، والمنتج وليد منصور، على الفيلم الجديد "كازابلانكا"، والمقرر عرضه ضمن السباق السينمائي لعيد الفطر.

ونشرت "ميرهان" البوستر الدعائي للفيلم، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مبروك لصديقي المنتج وليد منصور، وصديقي أمير كرارة، وصديقي العزيز المخرج بيتر ميمي، بالنجاح العظيم إن شاء الله".

فيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، إياد نصار، أحمد داش، والممثل التركي خالد أرغنش الشهير بـ"السلطان سليمان"، والفيلم من إخراج بيتر ميمي.

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