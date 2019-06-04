النقاد يختارون أفضل وأسوأ المسلسلات اللبنانية والأعمال المشتركة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 يونيو 2019 01:40 مساءً - نافست الدراما اللبنانية والمشتركة بقوة في الموسم الرمضاني 2019 عبر مجموعة من الأعمال، حتى أنها استطاعت أن تخرق عربياً وخصوصاً مسلسلات خمسة ونص والهيبة الحصاد وبروفا. هذه المسلسلات وغيرها نجحت بجذب المشاهد إليها. كيف يقيّم النقاد والإعلاميون والسينمائيون الأعمال الدرامية اللبنانية والمشتركة التي عرضت في رمضان 2019، ما هي الأفضل والأسوأ بينها، من هي الممثلة والممثل اللذان يستحقان لقب نجمة ونجم رمضان 2019 وما هي النصحية التي يقدمونها إلى صناع الدراما اللبنانية؟

المخرج السينمائي والتفزيوني فادي حداد

فادي حداد

-أفضل مسلسل: «الهيبة الحصاد»، العمل متكامل نصاً وإخراجاً وتمثيلاً وإنتاجاً، وثنائية تيم حسن وسيرين عبد النور أكثر من رائعة، وهما يؤديان بشكل أكثر من جيد. ردة الفعل على هذا المسلسل أكثر من ممتازة لأنه عمل لامس قلب الناس ووجدانهم.



-أسوأ مسلسل: لا يمكن أن أذكر أسوأ المسلسلات ولا شك أن الجمهور يعرفها جيداً، بعضها محلي وبعضها مشترك، وبعضها تكلفته الإنتاجية ضخمة جداً، والمال الذي صُرف عليه ذهب سدى.



-نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: تيم حسن، لأن أداءه رهيب. لا شك أن هناك ممثلين بارعين غيره، ولكن تيم حسن يتقمص دوره في «الهيبة» بشكل رائع.



-نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: سيرين عبد النور لأنها أعطت الدور ما يستحقه من دون مبالغة.



- رسالة لأحد صناع المسلسلات: الورق هو الأساس. لا شك ان اسم الممثل مهم ولكن ورقاً جيداً يعادل مسلسلاً جيداً.

الإعلامي والناقد الفني الدكتور جمال فياض

جمال فياض



- أفضل مسلسل: «الهيبة- الحصاد» لأنه يحمل قضية.



-أسوأ مسلسل: «الكاتب» لأن التمثيل فيه لا يعجبني. وهذا الأمر ينطبق على تمثيل دانييلا رحمة، وباسل خياط الذي يبدو عاجزاً عن الإمساك بالشخصية التي يلعبها وهو لم يقنعني حتى الآن. و«باب الحارة» لأن جزأه العاشر لا علاقة له بالأجزاء السابقة.



- نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: تيم حسن في «الهيبة- الحصاد»، كما فاجأني قصي خولي في مسلسل «خمسة ونص» وعابد فهد في «دقيقة صمت» الذي جذبني أداؤه بشكل صارخ.



-نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: المنافسة واضحة بين سيرين عبد النور ونادين نجيم، وربما تتغير هذه المعادلة في نهاية الموسم الرمضاني. كل واحدة منهما تلعب دوراً مهماً، كما أن دوريهما يحملان رسالة.



- رسالة لأحد صناع المسلسلات: أريد أن أهنىء منتج مسلسل «الهيبة- الحصاد» لأنه بدا واضحاً أنه يحمل قضية مهمة بدءًا من الحلقة العاشرة، وهذا ما أحب أن تكون عليه الأفلام والمسلسلات.

الإعلامي أندريه داغر

أندريه داغر

-أفضل مسلسل: أفضل مسلسل بدون منازع «إنتي مين» لأنه يلقي الضوء على حقبة مهمة من تاريخ لبنان الحديث.



-أسوأ مسلسل: «باب الحارة» لأنه لا يمت في جزئه العاشر بصلة إلى أجزائه السابقة.



- نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: نقولا دانيال لحرفيته الهائلة بتقديم دوره في «إنتي مين».



- نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: ورد الخال عن دورها في مسلسل «أسود».



-رسالة لأحد صناع المسلسلات: الرجاء الانتباه إلى التفاصيل لأن الإغفال عنها يسيء إلى أعمالكم. التفاصيل مهمة واختيار الممثلين المشاركين فيها مهم، حتى لو كانت مشاركاتهم في أدوار صغيرة.

الإعلامي والناقد

روبير فرنجية

- أفضل مسلسل: «خمسة ونص» لأن كل مشهد فيه هو فيديو كليب مستقل، وكأن نادين نجيم وقصي خولي هما مطربان، وفيليب أسمر يُخرج لهما فيلماً قصيراً. هو اعتنى بمشاهده عناية كبيرة ولافتة واستطاع من خلال مظاهر الثراء والكومبارس والأماكن الجميلة واحتراف الممثلين، أن يقدم عملاً درامياً مهماً ينافس أعمالاً أخرى أكثر ضخامة، وأن يجعل من «خمسة ونص» نجم مسلسلات رمضان، بفضل إخراجه الرشيق والأنيق والشبابي والعصري.



- أسوأ مسلسل: لا يوجد أسوأ مسلسل بالمطلق، لأن هناك مسلسلات فشلت بإخراجها ونجحت في إنتاجها، ومسلسلات أخرى نجحت في إنتاجها وتراجعت باختيار الممثلين المناسبين. ولكن يمكن القول إن الدراما اللبنانية بنجومها الشباب هي الضحية.



- نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: باسل خياط في مسلسل «الكاتب»، لأنه يقدم فيه أداءً تمثيلياً محترفاً وجديداً مختلفاً عن الأداء الذي قدمه في أعماله السابقة، وكأننا لسنا أمام شخصية جديدة فقط، بل أمام باسل خياط جديد.



- نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: رولا حمادة التي لعبت الأم العاشقة في «وأشرقت الشمس» و«ورد جوري» ودور الأمومة في «جذور»، تقدم أمومة جديدة في «خمسة ونص». ومع أنها تكرر ثنائيتها مع رفيق علي أحمد، استطاعت من خلال شكلها والتلاعب بصوتها وبحّته أن تقدم صورة جديدة عن الأمومة بتوقيع رولا حمادة.



- رسالة لأحد صناع المسلسلات: رسالتي إلى الفنان رشيد عساف لأنه النجم الأكثر جماهيرية في رمضان، وهو استطاع من خلال البطولة المطلقة في «الباشا» بعد ثنائيته الأخيرة مع دريد لحام، أن يجذب بأدائه شريحة كبيرة من الأطفال والأولاد الى قطاع الدراما اللبنانية، فباتوا يرددون مفرداته. ولو توفر لهذه الشخصية مناخات أخرى، كمشاركة ممثلين بوزنه لاستطاع مسلسل «الباشا» أن يكون نجم رمضان.

Advertisements

الصحافي في جريدة اللواء عبد الرحمن سلام

عبد الرحمن سلام

- أفضل مسلسل: «خمسة ونص» بسبب حضور نادين نجيم الرائع، ولأن مفاجآته كثيرة، وهناك مستجدات في كل حلقة، ولا ملل فيه.



- أسوأ مسلسل: «الباشا» على الرغم من وجود ممثل مهم جداً يشارك فيه هو رشيد عساف، لكن موضوعه ممل ومن دون مضمون، وكان من الأفضل لو أنه انتهى في الحلقة الأولى.



- نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: قصي خولي جيد جداً لأنه يؤدي دوراً صعباً ومركباً. فهو يخفي شخصيته وأهدافه الحقيقية بإقناع وأيضاً تيم حسن.



- نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: نادين نجيم لأنها تتميز بحضورها الطاغي على الشاشة ولكن هذا لا يعني أن كارين رزق الله ليست ممثلة جيدة جداً.



- رسالة لأحد صناع المسلسلات: نصيحتي إلى صادق الصباح الذي يقدم إنتاجات جيدة جداً، تقديم سيرين عبد النور وتيم حسن في عمل رومانسي، لأنه لا يمكن لـسيرين، الممثلة الرقيقة والناعمة والجميلة أن تكون موجودة في عمل يقوم على معارك بوليسية.

رئيسة تحرير موقع «فن» هلا المر

هلا المر

- أفضل مسلسل: «دقيقة صمت» لأن قصته رائعة ومحبوكة بشكل جيد، وتجمع بين الخيال والحقيقة، وأيضاً مسلسل «أسود» لأن نصه جيد ويلفه الغموض.



- أسوأ مسلسل: لا أتابع سوى 3 أعمال ولذلك لا يمكنني الحكم على الأسوأ.



- نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: عابد فهد لأنه يتميز بأدائه الممتاز، حتى إننا لا يمكن أن نبعد أعيننا عن الشاشة منذ اللحظة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة في مسلسل «دقيقة صمت»، كما لفتني باسم مغنية في مسلسل «أسود».



- نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: سيرين عبد النور في «الهيبة - الحصاد» لأنها جميلة جداً وحقيقية.



- رسالة لأحد صناع المسلسلات: أن يحرصوا على اختيار نصوص مهمة.

الصحافي والناقد محمد حجازي

محمد حجازي

- أفضل مسلسل: «خمسة ونص» لأن نصه قوي ولأن نادين نجيم ممثلة كبيرة.



- أسوأ مسلسل: هما مسلسلان: «بروفا» و«أسود» لأن تركيبتهما غير مفهومة.



- نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: عابد فهد في «دقيقة صمت» لأنه يؤدي بشكل خارق.



- نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: النجومية الأفضل، موزعة بين سيرين عبد النور ونادين نجيم. سيرين تلعب دورها بشكل جيد ومعها «كاستينغ» ممتاز.



- رسالة لأحد صناع المسلسلات: أن يحرصوا على تقديم أعمال جيدة حتى خارج الموسم الرمضاني لأن البخل لا يعطي نتيجة والأعمال التي تنجح هي الأعمال التي يُصرف عليها بسخاء. في المجمل، معظم الأعمال جيدة في هذا الموسم الرمضاني.

الإعلامية راغدة شلهوب

راغدة شلهوب

- أفضل مسلسل: «الهيبة- الحصاد»، ويليه «إنتي مين» ثم «خمسة نص» بحسب توقيت عرضها على شاشة «MTV»، لأننا في البيت نتابع الأعمال التي تُعرض على شاشتها، مع أن هناك إجماعاً على أن عمل نادين نجيم أكثر من جيد.



- أسوأ مسلسل: لم أتابع كل شيء كي أحكم على الأسوأ.



-نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: تيم حسن لأنه ممثل مبدع، وقصي خولي لأنه يجسد دوره بشكل رائع في مسلسل «خمسة ونص».



-نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: كارين رزق الله لأن عملها لا يقتصر على التمثيل، بل هي كاتبة أيضاً وتلّون الشخصيات بشكل جميل، كما أنها متجددة دائماً، وهي هذه السنة أهملت شكلها ولم تهتم بجمالها وأناقتها بل أعطت الدور حقه.



-رسالة لأحد صناع المسلسلات: الاهتمام بالإنتاج اللبناني أكثر والسخاء عليه أكثر، لأنه لا ينقصنا سوى تأمين الفرص الجيدة للممثلين.