بثت قناة “MBC”، مقطع فيديو من الحلقة 29 من مسلسل العاصوف والذي تضمن مشهدًا مثيرًا، بعد اكتشاف “خالد”، أن الصحوي “سعد” تزوج “البندري” سرًا.
وأظهر الفيديو حوارًا ساخنًا بين الصحوي “سعد” و”خالد”؛ حيث حاول إقناعه بأن زواجه شرعي، إلا أن الأخير لم يقتنع بذلك، وهدده بإخبار عائلة الطيان في حالة عدم تطليقها. ورضخ الصحوي “سعد” في النهاية إلى تهديدات “خالد”، وأخبره بأنه سيقوم بتطليقها، على أن لا يخبر والده وأمه، والعائلة بما فعل.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة في العاصوف.. الصحوي “سعد” يتزوج “البندري” سرًا و”خالد” يكتشف الواقعة ويهدده -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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