أحلام تحيي أولى حفلات موسم عيد جدة

تستعد المطربة الإماراتية أحلام، لافتتاح «موسم جدة» هذا العيد بحفل غنائي كبير يوم السبت 8 يونيو الجاري، بمدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة». وشاركت «الملكة» كما يلقبها جمهورها متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورة كشفت فيها عن موعد الحفل، ووعدت أحلام، جمهورها بـ”ليلة ملكية”، تليق بمعجبيها. وقال المشرف على الفعاليات الفنية في الهيئة العامة للثقافة عبدالله مخارش: «غايتنا هي إرضاء الجمهور السعودي المتذوق للفن، وأحلام قامة فنية لها جمهورها، اختيارها جاء بناء على طلب الجماهير في جدة الفترة الماضية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي».

فيما قال الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة محمد حسنين: «سعيدون بالتعاون مع اسم فني كبير، ونستعد لحفل غنائي جماهيري ضخم، متوقعا أن يستقطب أكثر من 6 آلاف شخص، في مسرح مجهز بأحداث التقنيات الفنية والصوتية والشاشات الضخمة الثلاثية الأبعاد إضافة إلى الإضاءة المميزة التي تضاهي المسارح العالمية، وجميعها سيكون بعمل وإشراف الشباب السعودي». وأضاف: «وجدنا كل الدعم من إدارة «موسم جدة» والذي سيكون حديث العالم بما يحتويه من فعاليات عالمية ومحلية مميزة ستجعل من عروس البحر الأحمر مقصداً للسياح من كافة أقطار العالم». يذكر أن هذا الحفل هو الثالث لأحلام، في السعودية بعد إحيائها حفلين للعائلات في الرياض، أقيما يومي 21 و 22 مارس الماضي.