تقدمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي باعتذار لجمهورها بعد تغيبها عن المشاركة بأي عمل فني ضمن موسم دراما رمضان 2019، واختفائها حتي عن الظهور الإعلامي طوال االفترة الماضية، وأرجعت سبب ذلك إلى تعرضها لوعكة صحية، وطلبتهم منهم الدعاء لهاكما هنأتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
فكتبت هيفاء وهبي عبر حسابها بموقع تويتر: "عيد مبارك ينعاد على الجميع.. أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب
يذكر أن هيفاء وهبي غابت عن السباق الدرامي لموسم رمضان 2019، واكتفت بالظهور كضيفة شرف في بعض حلقات مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، و محمد عبد الرحمن.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي أسباب غياب هيفاء وهبي عن دراما رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.