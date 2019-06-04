للمرة الأولى..رامي صبري في مهرجان فوّرها السعودي

يستعد الفنان رامي صبري لإحياء حفله الغنائي الأول في السعودية، ضمن فعاليات مهرجان الشباب "فوّرها" في مدينة جدة
ومن المقرر ان يقام الحفل يوم الإثنين 10 يونيو، في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، ويشاركه الحفل الفنانة شمّة حمدان، والفنان زايد الصالح.
يذكر ان رامي يستعد لطرح ألبومه الجديد الذي أعلن عنه منذ أيام "فارق معاك" في الموسم الصيفي الحالي بعد آخر ألبوماته "ألراجل" الذي طرحه عام 2017.
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