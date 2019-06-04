شاهد.. روجينا تهنئ جمهورها بعيد الفطر من السعودية

حرصت الفنانة روجينا علي تهنئة جمهورها و الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر".

نشرت روجينا صورة لها من الأراضي السعودية المقدسة أثناء أداء العمرة،

وعلقت قائلة: "الحمدلله على تمام شهر رمضان العظيم.. الحمد لله على الصيام والقيام.. كل عام وأنتم بخير على مصر وعلى الأمة الإسلامية.. عيد فطر مبارك".

يذكر أن روجينا وزوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حرصًا علي استغلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان في السفر إلي الأراضي المقدسة من أجل أداء مناسك العمرة، وسار علي ذلك النهج عدد من النجوم أبرزهم المطرب أحمد سعد، والمذيعة بسمة وهبة، والفنان حمادة هلال.

