شاهد.. روجينا تهنئ جمهورها بعيد الفطر من السعودية

حرصت الفنانة روجينا علي تهنئة جمهورها و الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر".
نشرت روجينا صورة لها من الأراضي السعودية المقدسة أثناء أداء العمرة،
يذكر أن روجينا وزوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حرصًا علي استغلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان في السفر إلي الأراضي المقدسة من أجل أداء مناسك العمرة، وسار علي ذلك النهج عدد من النجوم أبرزهم المطرب أحمد سعد، والمذيعة بسمة وهبة، والفنان حمادة هلال.
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