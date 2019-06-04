أبطال الدراما والسينما في رداء "ضيف الشرف"

مع نهاية السباق الدرامي الرمضاني، ينطلق السباق السينمائي لعيد الفطر المبارك، بمجموعة من الأفلام الكوميدية والأكشن .

وتميز هذا الموسم بعودة ركن ضيوف الشرف بوجود عدد كبير من

نجوم الدراما والسينما بجانب أبطال الفيلم، فنلاحظ في فيلم "كازابلانكا" لأمير كرارة، وجود عدد كبير من ضيوف الشرف وهم"غادة عادل، نيللي كريم، أحمد فهمي، مصطفى شعبان"

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وأتى فيلم "سبع البرُمبة" لرامز ، بظهور "أحمد السقا، رامز جلال، أمير كرارة"، بالإضافة إلى تقليد رامز لشخصياتهم في بعض أعمالهم الدرامية

والسينمائية، حيث يقلد أمير كرارة في شخصية "سليم الأنصاري" في مسلسل كلبش، وشخصية "منصور" التي ظهر بها أحمد السقا في فيلم "الجزيرة، و"رحيم" التي قدمها ياسر جلال في مسلسل "رحيم".

وتعد هذه الظاهرة مكسب تشويقي وجذّاب للعمل السينمائي، نظراً للقاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها ضيوف الشرف، بالإضافة إلى جماهيرية الأبطال الضخمة، فيعود على العمل السينمائي بإقبال جماهيري كبير ومتميز.